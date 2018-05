"International Day Village by CA" à Sophia : cap sur l'étranger !

Une journée dédiée au business et à l'accompagnement international des startups, des PME et des partenaires du Crédit Agricole PCA : c'est ce que propose mardi 19 juin de 9 à 14 heures, l'"International Day Village by CA" au nouveau Village by CA de Sophia Antipolis, près de la place Sophie Laffitte. Au programme, trois tables rondes à travers lesquelles des partenaires et des start-ups viendront partager leurs expériences sur les implantations internationales, un forum avec des experts, un concours de pitchs en anglais.

Le programme

- une introduction par Jean-Francois Richardoz, maire du Village et d'un représetnant de CA CIB .

- trois tables-rondes avec des partenaires et des startups qui viendront partager leur expériences sur les implantations internationales.

- un périscope avec l'intervention planifiée des 16 desks internationaux de CA-CIB en fil rouge.

- un forum avec des experts et acteurs locaux reconnus pour présenter leur accompagnement à l'international. Seront présents CCI International Alpes Provence Cöte d'Azur, Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, Bpi france, Altios, Business France, IRCE, Réseau EEN tandis que plusieurs animations seront proposées comme un atelier de pitch en anglais ou sur les solutions innovantes de gestion et pilotage des risques de change.

- un concours de pitchs en anglais "The rocket star" pour les startups avec à la clef une semaine d'accompagnement à New-York CA-CIB est présent ( avec transport et hébergement inclus)