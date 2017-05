Internet des Objets : Abeeway (Sophia) rachetée par Actility

Spécialisée dans les systèmes de géolocalisation embarqués à grande autonomie, la start-up grenobloise installée dans la technopole vient d'être rachetée par Actility, l'une des "licornes" françaises potentielles sur le créneau des réseaux pour l'Internet des Objets. Un rachat qui permet à Actility de se positionner sur une "killer" application : la géolocalisation en continu.

Avec le rachat d'Abeeway, une start-up installée à Sophia Antipolis, c'est des grandes start-up de l'Internet des Objets, Actility qui pose le pied dans la technopole. Sacrée start-up de l'année 2016, championne de l'IoT (internet des Objets), Actility qui a récemment levé 70 M€, a annoncé ce matin le rachat d'Abeeway, le "spécialiste des systèmes de géolocalisation embarqués à grande autonomie". Pour la jeune pousse parisienne fondatrice de la LoRa Alliance, positionnée comme sa consoeur toulousaine Sigfox sur le segment des réseaux basse-consommation et longue portée (LPWAN), Abeeway est un maillon complémentaire et essentiel.

Fondée en avril 2014 par Florian Sforza, fils de François Sforza, "co-inventeur" de la technologie LoRa, Abeeway a lancé la première génération de balise GPS ultra compacte avec une autonomie qui peut durer des années. Elle met ainsi sur le marché une technologie qui permet de localiser les objets et personnes sans rechargement de batterie et sans limite de distance entre la balise et l’utilisateur.

Abeeway dont le siège se trouve dans l'Isère, près de Grenoble, s'est vite installée dans la technopole de Sophia Antipolis quand Florian Sforza, le CEO, s'est associé avec Stéphane Boudaud, un ancien de Samsung Sophia devenu CTO. Désormais, toute l'équipe (une quinzaine de personnes) se trouve essentiellement dans la technopole, que ce soit la R&D ou le commercial.

Quant à Actility, elle est considérée comme une "licorne" française potentielle. Sur le même créneau que Sigfox, elle a cependant choisi un autre modèle. Alors que Sigfox se positionne en tant qu'opérateur, Actility se contente de déployer dans le monde entier avec les opérateurs locaux des réseaux longue portée et à bas débit dédiés à l'Internet des objets. Elle déploie ainsi des réseaux bas débit pour objets connectés en France, en Suisse, aux Pays-Bas, à Taïwan, en Allemagne, au Japon, et aux Etats-Unis…

Avec succès. Elle a triplé son chiffre d'affaires en 2016 à 16 M€ et prévoit encore cette année 2017 de le doubler. Elle compte déjà près de 150 salariés dont une soixantaine en R&D. La levée de fonds de 70 M€ réussie début avril, lui a permis entre autres de racheter Abeeway. Avec à la clé la possibilité de proposer ce qui représente une "killer application" : la géolocalisation en continu.