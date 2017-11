Investissement : première "sortie" pour le Fonds Entrepreneurial 06

Une première "sortie" gagnante pour BA06, conseil d’Equitis, gestionnaire du FCPR Fonds Entrepreneurial 06 ! Sa participation dans VULOG vient d'être cédée avec à la clé un retour global sur investissement pour un montant double en seulement 4 ans. De quoi songer à réinvestir.

C'est la première "sortie" pour le FCPR Fonds Entrepreneurial 06. Et une sortie largement gagnante qui devrait encourager ce type d'opérations. À l’occasion de la dernière levée de Fonds de VULOG de 17,5 millions d’euros, le FCPR FE06 a cédé sa participation et réalisé un retour global sur investissement pour un montant double de sa participation en seulement 4 ans. L’investissement du FCPR FE06 (150.000€) avait été doublé par PACA Investissement, le Fonds du Conseil Régional. Bpifrance a facilité la sortie des actionnaires investisseurs minoritaires de VULOG, dont la présence ne se justifiait plus à ce stade de développement.

VULOG, la première start-up investie par le Fonds

Le Fonds, créé à l’initiative de BA06, compte 45 souscripteurs dont l’UPE 06, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, la Banque Populaire Méditerranée, des chefs d’entreprise et des particuliers. Il a investi dans 10 entreprises innovantes dont VULOG, 1ère entreprise investie. Dès le départ, aux côtés du CEEI Nice Côte d’Azur, membre bienfaiteur de BA06, où l’entreprise VULOG est hébergée, BA06 a accompagné activement la start-up et ses dirigeants leur permettant d’accélérer le développement à l’international et de préparer la massification du marché avec les grands opérateurs de mobilité.

Aujourd’hui, VULOG est passé de jeune start-up niçoise à leader mondial des technologies de mobilité partagée et s’est implantée à Toronto, Vancouver et depuis 2 mois dans la Silicon Valley. Sa solution technologique d’autopartage gère plus de 10 millions de trajets à travers le monde (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Océanie). Depuis l’investissement et l’accompagnement de BA06 en 2013, VULOG a quadruplé son chiffre d’affaires et est passé d’un effectif de 7 salariés à plus de 50 salariés avec des recrutements en cours d'une quinzaine de collaborateurs.

"C’est de notre installation au CEEI de Nice et l'intervention du Fonds géré par BA06 avec un parfait accompagnement de l’entrepreneur que date notre véritable décollage. À l'époque, avec une dizaine de personnes, nous faisions le grand écart entre Nice et Montréal, PSA et Sixt et un marché qui se dessinait à l’export. L'essai s'est transformé avec notre victoire sur notre concurrent allemand à Vancouver (plus 1000 voitures en free floating)" rappelle Georges Gallais, fondateur de VULOG. Aujourd’hui, Equitis Gestion et BA06 réfléchissent à des solutions de réinvestissement.

Les dix start-up investies par le fonds depuis l'été 2013

Depuis sa création, le fonds entrepreneurial lancé à l'initiative de BA 06 et de son président Georges Dao a investi 1,5 M€ (150.000€ à chaque fois) dans dix start-up azuréennes qui depuis ont fait leur chemin : 5 entre l’été 2013 et juin 2014 (VuLog, Greenleaf, Activeeon, Solar Games et City Motion), 2 entreprises à fin juillet 2014 (Secludit et Advansolar) et deux entreprises en septembre 2014 (Whoog et Inventy) et une en octobre 2014 (Monument Tracker).