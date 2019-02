iQsim, Sensineo et Smartcom au MWC de Barcelone avec le Pôle SCS

Trois entreprises azuréennes, iQsim, Sensineo et Smartcom, participeront au Mobile World Congress de Barcelone du 25 au 28 février. Elles font partie des neuf TPE/PME que le Pôle SCS emmène au plus grand salon mondial de l’industrie mobile (2.400 exposants et plus de 107.000 visiteurs attendus). Participent également au voyage six autres sociétés principalement d'Aix-Marseille : Keolabs, Lillybelle, Nosoft, Pragma, sMsmode et Synertic. Pour la treizième année consécutive, le Pôle SCS avec le soutien de la Région SUD PACA, conduira ainsi une nouvelle fois la plus importante délégation régionale qui sera installée au sein du Pavillon France.

Sur place, rendez-vous au "Cote d'Azur Networking Cocktail" est donné le mardi 26 février à 12 heures sur l’Espace Démo Business France (Hall 5), rendez-vous organisé avec les partenaires Provence Promotion et Team Côte d’Azur pour rencontrer l’écosystème innovant de la Région SUD PACA. Quant aux trois participants azuréens, ils sont rodés au MWC. Ce sont des habitués de ce forum et ils y ont participé tous déjà plusieurs fois.