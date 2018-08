IRCE à Nice : une session de "Créer son entreprise" lancée en septembre

L'IRCE-PACA (Institut régional pour la création et le développement des Entreprises) l'IRCE-PACA Institut régional pour la création et le développement des Entreprises) lance une nouvelle édition de "Créer son entreprise" son parcours d'accompagnement dédié aux porteurs de projet et jeunes dirigeants. Elle débutera à Nice en septembre 2018. Des réunions d'information et de décodage des projets sont programmées les matinées du 4 septembre, 11 septembre et 19 septembre.

L'objectif de ce dispositif est de vérifier la faisabilité d'un projet de création et de le formaliser opérationnellement en accompagnant le porteur de projet sur des points clés de sa réussite :

La définition du modèle économique et l'approche marché

La compréhension du métier de chef d'entreprise et des techniques de management

La mise en place d'un plan d'actions opérationnel

La recherche de rentabilité financière

Ce programme vient répondre à une problématique forte du territoire régional : la pérennité et la réussite des projets de création. L'objectif est de confirmer l'existence d'un marché, d'avoir un plan d'actions efficace et réaliste et de rompre avec l'isolement du créateur par la mise en place d'une dynamique collective.