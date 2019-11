JCE ASA : un grand brainstorming autour de la mobilité à Sophia

Ceux qui travaillent dans la technopole et se retrouvent dans les embouteillages le matin pour arriver à leur travail et le soir pour en ressortir savent que la mobilité est bel et bien un problème majeur à Sophia Antipolis. C'est dans ce contexte qu'on appréciera l'initiative de la JCE ASA (Jeune Chambre Economique Antibes Sophia Antipolis) qui, dans le cadre de son action CASAJOB, organise une consultation des actifs de Sophia sur leur mobilité à travers un brainstorming dans trois villages de la technopole. En parallèle, en partenariat avec la startup WEVER, l'association demande à tous les actifs de Sophia de faire leur diagnostic "mobilité" individuel sur le lien suivant https://jce.wever.app/diag-general.

Les trois brainstorming auront lieu :

Le 28 novembre à 18h30 aux Espaces de Sophia chez KINAXIA avec ANGA et TRAVISA

Le 10 décembre à 18h30 à Greenside chez Baya Axess avec Ridygo

Le 12 décembre à 18h30 au Business Pole avec Ridygo

Ces 3 événements suivis d’un apéro convivial seront aussi l’occasion pour des actifs d’entreprises d’un même village de faire connaissance autour d’une problématique commune, leur mobilité ! Une restitution des résultats aura lieu en présence des acteurs de la mobilité à Sophia le lundi 16 décembre à 18h30 au Village by CA, afin de formuler des propositions concrètes d’alternatives au "tout voiture" aussi bien à la CASA qu’aux entreprises du territoire.