JCE Monaco : la "Négociation d'Influence" avec Julien Pelabère

"Négociation d'Influence: gagner en performance et sérénité" : c'est le thème d'une conférence qu'organise la Jeune Chambre Economique de Monaco, lundi 14 octobre de 19 à 20 heures, à Auditorium Rainier III - Salle C (Boulevard Louis II). Ce thème sera traité par un expert de haut vol : Julien Pelabère. Négociateur professionnel, fondateur de l’instit NERA, il assiste les plus grands groupes à mener les négociations les plus complexes, coordonne un programme de négociation au sein de la Sorbonne depuis 2010, enseigne également ses travaux au sein des plus grands instituts nationaux : ENA, HEC, Sciences Po…

Julien Pelabère est d'autre part l’auteur de "La négociation d'influence: Développez votre pouvoir, déjouez la manipulation". Conférencier, il intervient au sein de grandes entreprises et grandes écoles comme ici au TEDxGEM.

Dans son intervention, il partagera le modèle de négociation d’influence CELIA. Ce modèle en 5 étapes a pour principal objectif de trouver une issue pour sortir des tranchées idéologiques. Trop de négociations échouent car les acteurs rentrent dans une guerre de position. Cette joute verbale se transforme rapidement en impasse ou chacun se justifie et campe sur ses positions. Alors comment sortir de cette impasse ? Cette méthode apporte des réponses et vous permettra de faire de votre interlocuteur un partenaire de vos négociations.