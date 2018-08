JCEM Monaco : un concours de création d'entreprise en or !

Les candidatures sont ouvertes pour la 23ème édition du concours de Création d’Entreprise de la Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM). Ce concours se révèle d'abord particulièrement intéressant par une dotation qui n'a rien d'anecdotique : 61.000 euros de prime gouvernementale (dont 40.000 € au lauréat de l'année) et la "Monaco Success Box" contenant des biens et services offerte par les partenaires de la JCEM. Un concours de création d'entreprise en or qui permet aussi à de jeunes entreprises innovantes de développer leur projet et de se révéler à l’économie monégasque. (Photo @DR : les lauréats 2017 du concours dont Papyrus, plateforme de voeux d'orientation qui a remporté le prix de 40.000 euros).

Pour participer, les entrepreneurs, âgés entre 18 et 40 ans, désireux d’implanter leur activité ou ayant implanté leur activité depuis moins d’un an en Principauté pourront s’inscrire en ligne, avant le 31 août 2018 sur cce.jcemonaco.mc et tenter de remporter jusqu’à 61.000 euros de prime gouvernementale pour lancer avec succès leur projet en Principauté. Les prix seront remis le 18 décembre lors de la cérémonie de remise des trophées, organisée sous le Haut Patronage et en présence de S.A.S. Le Prince Albert II.

Cette initiative est menée avec l’appui du Gouvernement Princier, la collaboration technique de la Direction de l’Expansion Economique, du Welcome Office et le soutien d’Athos Partners, du Crédit Agricole Monaco, de SAMGF Mercedes et de généreux partenaires de la JCEM. Elle permet la mise en lumière de projets prometteurs et la création de synergies avec des investisseurs, des partenaires potentiels, leaders économiques et personnalités de la place économique monégasque.

Pensé dans le but d’aider et d’accompagner les entrepreneurs dans leur implantation en Principauté de Monaco, le Concours de Création d’Entreprise a déjà permis la réalisation de plusieurs business success stories. L’année dernière, c’est la plateforme de vœux d’orientation Papyrus qui a remporté la 1ère place, mais l’on note également qu’ATHOS PARTNERS, Bookvidéo, la Maison du thé ou encore My Marketing Manager font partie des anciens lauréats.