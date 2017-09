Jean-Louis Debré pour la rentrée de Cannes Conférences

La rentrée des conférences de Cannes Université se fera vendredi 13 octobre à 18h30 à l'Espace Miramar avec Jean-Louis Debré. L'ancien président du Conseil constitutionnel interviendra sur le thème "La République est un combat permanent". Pour cet enfant de la cinquième République qui l’a fait, entre autres, maire d’Évreux, conseiller général de l’Eure, adjoint au maire de Paris, député, ministre de l’Intérieur et président du Conseil Constitutionnel, la République est "une et indivisible". Il lui rendra hommage en évoquant des personnalités politiques, des écrivains, des artistes et quelques souvenirs personnels.