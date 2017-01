"Jenkins@Sophia" : le Tech Event de la rentrée numérique

Reporté à la rentrée 2017, le Tech Event "Jenkins@Sophia" qui devait se tenir mardi 29 novembre, aura lieu le 2 février de 14h30 à 20 heures à l'Université de Nice-Sophia, Campus des Lucioles, Ancien Polytech (1645 Route des Lucioles Amphithéâtre A2) à Sophia Antipolis. Animé par Vincent Latombe, développeur logiciel chez CloudBees, cette manifestation organisée par la commission Open Source de Telecom Valley recouvre deux événements : un Workshop en comité plus restreint sur le logiciel Open Source Jenkins de 14h30 à 17h30, suivi d'une conférence orientée "Jenkins" de 18 à 20 heures.

Jenkins est une plateforme d'automatisation de tâches distribuées. Elle permet aussi bien d'effectuer de simple tâches type cron que des enchaînements de tâches complexes, déclenchés par un commit sur un gestionnaire de code source, effectuant l'ensemble des tâches de récupération du code, compilation, packaging, exécution des tests, déploiement. Sa flexibilité est sa force: elle dispose d'un large écosystème de plugins permettant de s'intégrer avec tous les outils du marché dans tous les domaines (gestionnaires de code source, rapports de tests, outils de notifications, de virtualisation).L'ensemble est écrit en Java et il dispose d'une interface web permettant d'effectuer toutes les opérations usuelles (administration, création de jobs, consultation des logs ou des rapports de tests).

Pour la partie workshop (niveau débutant) de 14h30 à 17h30 venir avec son laptop (nombre de places limitées à 60). En revanche le nombre de places n'est pas limité pour la conférence Conf orientée "Jenkins" (18h-20h). Vincent Latomb e y présentera le logiciel Jenkins (née Hudson). Créé en 2004 comme moteur d'intégration continue, il a évolué pour devenir un moteur d'automatisation, capable d'effectuer de la livraison en continue. L'interface graphique initiale a évolué petit à petit mais lorsqu'on la regarde en 2016, on se dit qu'elle a vieilli et qu'elle aurait besoin d'une refonte totale. Le projet "BlueOcean" est né de ce constat et vise à offrir une nouvelle expérience graphique tout en gardant le moteur qui a fait le succès du projet.

Emeric Chardiny intervientra sur un retour d'expérience sur la mise en place de la plateforme du développeur (Jenkins, Gitlab, Docker, ...) au sein de la DSI d'un groupe de protection sociale. La conférence sera suivie d’un buffet networking de pizzas.