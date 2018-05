Jeux de Sophia : sport, loisir et fête du 14 mai au 14 juin !

Seconde soirée Warm up des Jeux de Sophia hier soir jeudi. En prélude à la 24ème édition qui se jouera du lundi 14 mai au jeudi 14 juin, rendez-vous avait été donné au Hillside, le restaurant du Mercure Sophia Antipolis entièrement redécoré. Un mot d'ordre : portez un ou plusieurs accessoires fluo. Le signe de cette convivialité qui accompagne depuis leur création ces jeux sportifs devenus l'une des principales manifestations fédératrices de la technopole. Initiés par le Club des Dirigeants de Sophia et poursuivis par Sophia Club Entreprises, les Jeux de Sophia qui avaient lieu habituellement en juin, se répartissent ainsi cette année entre mai et juin.

Organisés pour les salariés, étudiants et dirigeants de la technopole, ils offrent une opportunité de découverte, de rencontre, de partage, tout autant que de détente et peuvent être pratiqués en compétition avec classement ou simplement en loisir, pour le "fun". Il est également possible de s'inscrire seul ou en équipe de 2 à 7 personnes.

Quant aux épreuves, elles sont nombreuses (42 au programme cette année) et surtout très diverses allant du babyfoot, spécialité des start-ups, à la course relais VTT en passant par la voile, le squash, l'ultimate frisbee, la pétanque, le kayak, l'e-sport, l'escape-game, les fléchettes…. Bref, pour tous les goûts et les humeurs. Quant à la soirée de clôture, elle se tiendra le 14 juin à l'AzurArena avec remise des trophées, démos sportives de haut niveau et la traditionnelle dance party.