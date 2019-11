Job Dating handicap pour l'Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins

Un Job Dating dédié aux candidats en situation de handicap : c'est ce qu'organise lundi 3 décembre de 9 à 12 heures l'Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. L'an dernier, l'établissement avait rempli l'obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap suite à de multiples actions. Cette année, l'hôpital veut aller au-delà de ses obligations légales. Il a établi aussi un diagnostic handicap en collaboration avec HANDYJOB et l’AGEFIPH afin de dresser un état des lieux plus précis des effectifs et moyens à mettre en œuvre.

L'événement du 3 décembre s'inscrit dans ce contexte. Le Job Dating est spécialement ouvert aux personnes en situation de handicap dont les candidatures seront soigneusement sélectionnées par CAP EMPLOI en fonction des postes actuels à pourvoir. ELIOR et GSF, deux partenaires, d'Arnault Tzanck se joindront à l'opération en tant que recruteurs. Les candidats auront ainsi l’occasion de découvrir et visiter le site, et rencontreront dans le cadre d’entretien d’embauche, les responsables des services concernés par les offres d’emploi.