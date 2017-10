Journée m-Tourisme à Nice : l'Internet des Objets en vedette

L’Internet des objets au service du tourisme : c'est le thème de la 7ème journée m-Tourisme, le 10 octobre, de 9 à 18 heures à Nice dans les locaux de la CCI Nice Côte d'Azur (20 Bd Carabacel). Organisée en partenariat avec la CCI Nice Côte d'Azur par la commission m-Tourisme de Telecom Valley que pilote Jean-Bernard Titz, cette journée aborde chaque année une thématique d’actualité, au croisement entre numérique et tourisme. Après l’Open Data, le tourisme durable, le Smart tourism, le tourisme accessible à tous, le Big Data et le tourisme collaboratif, le choix a été fait cette année de s'intéresser à tout ce que l'internet des objets apporte et apportera de plus en plus aux professionnels du tourisme.

Le programme comporte une série de retours d’expérience sur des projets nationaux et internationaux et des conférences et tables rondes composées d’acteurs publics et privés de renom. Il sera question entre autres, en ce qui concerne les retours d'expérience, des projets IoT et tourisme sur la Ville d’Antibes, de l'utilisation de capteurs/analyseurs à base d’intelligence artificielle embarquée, du projet Wise IoT déployé au sein de stations de ski. Menée par Paola Pisano, maire adjoint Turin, une délégation turinoise présentera le cluster IoTorino.

Au programme encore, une conférence "EU policies and actions on digital tourism and the collaborative economy" par S. Tokarski, Directeur innovation, DG Grow European, ainsi qu'une table ronde IoT for tourism, qui rassemblera des professionnels et spécialistes du tourisme (cabinet MKG, représentant hôtelier), du monde numérique ("Moonshot Innovation" chez Amadeus, IoT Italy), des juristes. Il sera également questions de projets européens liés à l'IoT (ERASMUS IOT4SME’s, RETIC).