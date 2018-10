Juan : tout Sophia au Village des Sciences et de l'innovation

Entrez dans le futur : c'est ce que propose une nouvelle fois le Village des Sciences et de l’Innovation qui, pour sa 4ème édition les 20 et 21 octobre, vient transporter la technopole avec ses labos, ses écoles, ses start-ups, ses grandes entreprises high tech au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Deux journées dans le nouveau monde qui est en cours de développement à Sophia Antipolis. Gratuit.

C'est l'un des temps forts, depuis 4 ans, de la Fête de la Science. Le "Village des Sciences et de l’Innovation" qui vient transporter Sophia Antipolis en raccourci dans les espaces du Palais des Congrès d'Antibes Juan les Pins a été plébiscité d'entrée par le public. L'an dernier, sur deux jours, ce sont 10.000 visiteurs (dont 7.000 pour la seule journée du dimanche) qui ont été accueillis pour une plongée dans le monde du futur. Beaucoup attendent donc l'édition 2018. Elle aura lieu les 20 et 21 octobre (de13 à 19 heures le samedi et de 10 à 18 heures le dimanche). Entrée gratuite

Pendant deux jours, les acteurs des communautés scientifique, universitaire, institutionnelle, associative et éducative de la technopole Sophia Antipolis se rejoignent de nouveau en un même lieu afin de partager avec tous les publics, adultes comme enfants, leur passion et leur enthousiasme pour les sciences et les nouvelles technologies. Sur les deux étages du Palais des congrès d’Antibes Juan les Pins, animations, expériences scientifiques et ludiques, conférences, débats, ateliers sur la respiration, initiation à la programmation, imprimantes 3D, observations du soleil, jeux … seront ainsi proposés au public, avec plus de 60 stands autour des 4 défis suivants :

Défi du vivant, de la santé et du bien-être ;

Défi de la société numérique ;

Défi de la planète, gestion des risques et développement durable ;

Défi du savoir et de la formation

Le "Village des Sciences et de l’Innovation" est organisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) en partenariat avec Sophia Club Entreprises et l’Université Côte d’Azur. A cette occasion, une visite officielle du VSI se déroulera le samedi 20 octobre, à 14h00, en présence de Jean Leonetti, président de la CASA et Claude Giafferri, président du Sophia Club Entreprises.