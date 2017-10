Julie Meunier reçoit le prix du Meilleur Projet E-commerce pour Les Franjynes

La créatrice niçoise Julie Meunier a été distinguée hier à Paris dans le cadre du concours national « Le Formidable E-commerçant » auquel s’étaient inscrits près de 500 entrepreneurs de la vente en ligne. Julie Meunier a reçu le prix du Meilleur Projet E-commerce pour sa boutique en ligne « Les Franjynes ». Alternative aux perruques pour les femmes souffrant de perte totale de cheveux, les Franjynes sont des franges dotées d’un ingénieux système permettant de tenir sur les têtes sans cheveux, le tout associé à un joli turban.

La vie de Julie Meunier, jeune femme pétillante de 27 ans, a basculé il y a deux ans lorsqu’elle fut atteinte d’un cancer du sein de grade 3. Le lourd traitement contre la maladie lui fit perdre ses cheveux. Elle acheta une perruque, mais ne réussit pas à la porter car elle ne se sentait pas à l’aise avec et avait l’impression qu’elle allait s’envoler au moindre coup de vent. Comme alternative, elle commença à nouer des rubans sur sa tête et eut l’idée d’y associer des franges à clip. Des franges qui redonnent la sensation de se coiffer chaque matin. Une fois guérie, Julie Meunier inventa un système ingénieux permettant aux franges de tenir solidement sur des têtes privées de cheveux. Un système sur lequel elle disposa un joli turban à nouer ou déjà noué. L’idée des Franjynes était née et Julie Meunier s’attela à réaliser son nouveau rêve.

Le recours au crowdfunding pour démarrer l’aventure

Mais lorsqu’on a été victime d’un cancer, difficile d’obtenir un crédit auprès des banques pour monter son entreprise. Pas de quoi décourager pour autant Julie Meunier. Très active sur les réseaux sociaux grâce à son blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer sur lequel elle fait partager ses astuces bien être et bonne humeur, elle fit appel au financement participatif sur internet via la plateforme Ulule. Elle récolta 35 000 euros qui lui permirent de lancer la production des 2 500 premières pièces sur les 4 000 précommandes déjà engrangées. Aujourd’hui, Julie Meunier propose une véritable collection de franges, de 7 couleurs de cheveux, avec à chaque fois des turbans différents. Elle lance même un bonnet de bain pour l’été, ainsi qu’une collection pour les enfants, Les Franjynettes, avec un turban déjà noué. Grâce aux Franjynes, les femmes atteintes d’un cancer peuvent désormais mieux supporter la maladie et le regard des autres, mais surtout se sentir belles.

Ce prix du meilleur projet E-commerce va aider Julie Meunier à continuer de soutenir les femmes et enfants atteints d’un cancer. Par ailleurs, les plus de 26 000 € de lots e-commerce vont l’aider à faire évoluer sa boutique et à développer son chiffre d’affaires.