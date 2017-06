Jumping: après Cannes, les meilleurs cavaliers mondiaux à Monaco

Du 23 au 25 juin, les meilleurs cavaliers de la planète se sont donné rendez-vous sur le Port Hercule, afin de disputer la 12ème édition du Longines Global Champions Tour (LGCT) of Monaco. Sport de haut niveau, élégance et émotions au programme de ces trois journées.

Après Cannes le week-end dernier, Monaco le prochain week-end. Du 23 au 25 juin, les meilleurs cavaliers de la planète se sont donné rendez-vous en effet sur le Port Hercule, afin de disputer la 12ème édition du Longines Global Champions Tour (LGCT) of Monaco. Durant trois jours, la Principauté accueillera dans son cadre magique, au pied du Palais Princier, la 7ème des 15 étapes du LGCT 2017, le circuit le plus doté au monde. Et les cracks du jumping se réjouissent de venir se confronter sur l'une des plus petites pistes du circuit (2 025m²) et les parcours techniques du chef de piste bruxellois Luc Musette.

Quelques lauréats des éditions précédentes ont déjà annoncé leur venue, à l’instar de Scott Brash (GBR), Bassem Hassan Mohammed (QAT) ou encore le médaillé français Kevin Staut. La suite du plateau sera relevée également, avec la présence du n°2 mondial Daniel Deusser (GER) ou des très en forme Carlos Lopez (COL) et Jérôme Guery (BEL).

Christian Ahlmann (GER) et Alberto Zorzi (ITA), respectivement 4ème et 5ème au classement provisoire du Longines Global Champions Tour, en profiteront sûrement pour butiner des points. Les tricolores Roger-Yves Bost et Simon Delestre, déjà d’attaque lors de l’étape précédente à Cannes, fouleront aussi la piste du Port Hercule. Sport de haut niveau, élégance et émotions partagées seront à nouveau réunis cette année pour le prestigieux événement monégasque.