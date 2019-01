Kalray remporte le Prix Euronext de l’Introduction en Bourse 2018

Pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, la start-up grenobloise Kalray, présente à Sophia Antipolis (applications liées aux véhicules autonomes) vient d'obtenir le Prix Euronext de l’Introduction en Bourse 2018 – Catégorie Valeurs Moyennes. Chaque année, les Grands prix du marché boursier ont pour vocation de mettre en lumière les opérations les plus marquantes dans leur secteur d’activité et d’encourager les meilleures pratiques de la Place. Pour chaque catégorie, le lauréat est désigné par un jury d’experts prenant en compte des critères quantitatifs et qualitatifs.

Pour Kalray, cette récompense salue le succès de son Introduction en Bourse. La start-up a réussi, à ce jour, la plus importante IPO sur le marché Euronext Growth (anciennement Alternext) depuis la création de ce dernier en 2005. Pour rappel, cette opération, réalisée en juin 2018, a rencontré un formidable succès, permettant à Kalray de lever près de 48 millions d'euros. La demande globale représentait 1,8 fois l’offre initiale (sur la base du prix médian de la fourchette de prix1 ).

"Les fonds levés nous permettent de financer le développement de nos prochaines générations de processeurs intelligents, en particulier notre 3ème génération Coolidge dès cette année, et d’accélérer le déploiement commercial à grande échelle de nos produits sur les deux marchés à fort potentiel que nous ciblons, les nouvelles générations de data centers et les voitures intelligentes", a commenté Eric Baissus, serial entrepreneur sophipolitain et président du Directoire.