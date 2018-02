Kedzoh à Nice : "tout le monde passe au numérique, même votre dentiste"

Lauréate du programme "French Tech Ticket", la start-up américaine Kedzoh, fondée par Patrick Kedziora, lance sur le créneau de la dentisterie numérique sa solution KedzohDental pour la formation en ligne des prothésistes.

Startup lauréate de la 2ème saison du programme "French Tech Ticket" et accompagnée par l’incubateur Paca Est à Nice, Kedzoh lance officiellement sa solution KedzohDental pour la dentisterie numérique. Huit mois après son installation en France, cette startup spécialiste du mobile learning va se consacrer désormais à la commercialisation de cette solution qui s’adresse principalement aux prothésistes dentaires.

Premier segment de marché avec la dentisterie numérique

Sur le même terrain de la formation sur mobile que Teach on Mars à Sophia Antipolis mais sur une cible professionnelle et technique beaucoup plus restreinte, celle de la dentisterie, Kedzoh à la même ambition : rendre l’apprentissage facile et accessible à tous, en permettant à chacun d’apprendre à l’heure et au rythme qu’il le souhaite, et dans le lieu de son choix, que ce soit sur ordinateur fixe ou portable, tablette ou smartphone ! Comme premier segment de marché, la startup s’est focalisée sur le domaine de la dentisterie numérique avec le lancement d’une plateforme dédiée : KedzohDental.com.

Cette solution permet ainsi d’apprendre facilement et efficacement l’ensemble des fonctionnalités du logiciel de Conception et fabrication des prothèses dentaires par ordinateur (CFAO) Exocad. Elle s’adresse en priorité aux prothésistes dentaires et étudiants dans le domaine de la dentisterie numérique qui souhaitent plus particulièrement se perfectionner dans l’utilisation du logiciel Exocad, des scanners iMetric et des machines de fabrication de prothèses dentaires WorkNC.

La phase de commercialisation est ouverte

"La dentisterie numérique régit de plus en plus le quotidien des cabinets et des laboratoires dentaires. Aujourd’hui tout le monde passe au numérique, même votre dentiste !" explique Patrick Kedziora, entrepreneur américain venu s'installer en France pour le développement de son projet à travers le French Tech Ticket (ce qui lui a apporté une bourse de 57 000€). Développée par des experts, KedzohDental permet donc l’apprentissage personnalisé avec des techniques modernes, efficaces et variées ainsi que le contrôle régulier des connaissances acquises avec des exemples de réels cas pratiques. "Et, si vous êtes prothésistes, vous pouvez également faire certifier vos connaissances innovantes avec KedzohDental si vous avez suivi toute la formation et valoriser ainsi cette expertise pour vous démarquer !" ajoute Patrick Kedziora.

Au cours des six prochains mois, Kedzoh prévoit donc de se consacrer à la commercialisation de sa solution en France et de s’appuyer par ailleurs sur un réseau de distributeurs/vendeurs, en cours de constitution. La startup cherche en particulier à rencontrer des distributeurs ou vendeurs d’Exocad, iMetric, WorkNC ou autres solutions dentaires numériques avec comme promesse un accroissement de leursrevenus et/ou une meilleure capacité à répondre aux demandes toujours plus pointues de des clients.