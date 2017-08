Key Infuser (Sophia) : KiOne mis au service du monde bancaire

Key Infuser avait rencontré Carrefour Banque et Assurance lors du dernier CES à Las Vegas. De ce contact est venu un contrat : les robots KiOne ont été spécialement programmés pour le lancement de C-zam, un nouveau compte courant de la banque.

Participer à de grands salons mondiaux n'offre pas que de la visibilité mais permet aussi à une start-up d'engranger des contrats. Key Infuser à Sophia et son petit robot capable d’interagir avec les smartphones et autres objets digitaux pour démontrer les nouveaux usages numériques, en donnent un exemple. C’est lors du dernier CES à Las Vegas en janvier que Carrefour Banque et Assurance a rencontré Key Infuser, dans le cadre de la Learning Expedition avec l’Echangeur de BNP Paribas PF.

Suite à cette rencontre, les robots KiOne ont été spécialement programmés pour le lancement de C-zam. Lancé le 18 avril 2017, c'est le premier compte courant disponible en rayon et activable en ligne, accessible à tous et sans conditions de revenus. Ce compte courant, sans découvert possible, associé à une carte de paiement internationale Mastercard, est commercialisé dans 3.000 points de vente Carrefour ainsi que sur le site rueducommerce.com. Aussi souvent que KiOne est sollicité, la promesse d’ouverture de compte courant en quelques minutes et la simplicité d’utilisation du compte, sont ainsi mis en avant par le petit robot de Key Infuser.

"Le cas d’usage de Carrefour Banque et Assurance est très formateur pour nous", explique Domitille Esnard-Domerego, Présidente Key Infuser. "Nous avions imaginé KiOne comme outils pédagogue. Carrefour Banque est allé plus loin en déployant KiOne afin de former ses collaborateurs, et montrer la nouvelle technologie C-zam lors d’évènements de prestige de Carrefour Banque et Carrefour".

Le robot est également commercialisé depuis mars et la société a déjà comme clients de grands groupes comme Cardif, Accenture, Bouygues Telecom. Présente en juin au salon Vivatech non seulement en son nom propre sur le stand de la Région PACA, mais également via ses KiOne sur d’autres stands pour ses clients, la société a engagé de nouveaux contacts qu'elle pourra concrétiser en nouveaux contrats.

Créée (juin 2015) et dirigée par 2 expertes de l’Innovation en Microélectronique, Domitille Esnard-Domerego et Lidwine Martinot, la société Key Infuser et KiOne Key Infuser est actuellement hébergée chez Telecom Paristech Eurecom au Business Pole de Sophia Antipolis. Elle et membre du Pôle de Compétitivité SCS. Elle conçoit et développe des solutions innovantes telles que KiOne et a une expertise spécifique dans la robotique, l’informatique embarquée et les objets connectés.