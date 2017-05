L’International School of Nice (ISN) fête ses diplômés

C'est pour eux le grand jour aujourd'hui, mercredi 24 mai. Les 26 étudiants de terminale de l’ISN (International School of Nice), vont renouer avec le port du vêtement académique pour recevoir leurs diplômes de fin d’année. Habillés de la toge et coiffés d’une toque ornée de son tassel (long pompon), la cérémonie marque l’aboutissement de leurs études après l’obtention du Baccalauréat International de Genève. La cérémonie se déroulera à 17 heures, dans les locaux de l’ISN au 15 avenue Claude Debussy à Nice. Les diplômes seront remis par Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice Côte d’Azur en présence du parrain de la promotion 2017, Mike Fakih, Directeur des Admissions de l’Ecole Parsons Paris School of Design.

Première Ecole Internationale de la Côte d’Azur, l’International School of Nice, fondée en 1976, est gérée depuis 1994 par la CCI Nice Côte d'Azur. Avec un taux de réussite de 100% au Bac International de Genève, les diplômés intègrent par la suite des universités prestigieuses dans le monde. A ce jour l’ISN accueille 42 nationalités, ses classes ont un effectif de 22 élèves. L’ISN est entièrement accrédité par deux agences internationales : le Conseil européen pour les écoles internationales et le Middle States Association des Etats-Unis. L’ISN est aussi accrédité pour son programme primaire (PYP IB) par l’organisme IB depuis Novembre 2012 et son programme lycée (IBP) depuis 1990.