L’Italie à Table pour un double week-end à Antibes puis à Nice

Véritable vitrine de l’œnogastronomie italienne, L’Italie à Table confirme cette année un double rendez-vous azuréen : du 1 au 5 juin à Antibes, Port Vauban pour une 2ème édition et du 9 au 11 juin à Nice, Place Masséna pour une 13ème édition. Entrée gratuite et ouverture de 10 à 20 heures. Rendez-vous incontournable avec les meilleurs producteurs italiens, L'Italie à Table, s'était pour la première fois l'an passé exportée dans une autre ville, à Antibes. Un succès. Cette manifestation organisée par la Chambre de Commerce Italienne de Nice à l’occasion de la Fête de la République Italienne confirme aussi ce double rendez-vous avec un premier weekend à Antibes avant de revenir à Nice, sa ville natale.

Dans l’avenir d'ailleurs, le projet de la CCItalienne est d'aller plus loin : réaliser d’autres édition de L’Italie à Table dans d’autres villes de France, afin que ce salon devienne une manifestation nomade qui fasse connaitre partout dans le pays le meilleur de la gastronomie italienne.

Cette année, à Antibes comme à Nice, c'est ce nec plus ultra de la gastronomie italienne qui sera présenté. Cela va des confitures salées et sucrées aux pâtes artisanales, des fromages typiques à l’huile d’olive, sans oublier la très appréciée charcuterie italienne et la riche sélection des vins italiens. Mais en plus d'une présentation de produits est prévu un riche programme d'animations mêlant conférences, ateliers, ou encore démonstrations pour grands et petits grâce aux interventions passionnées des producteurs et autres professionnels, français et italiens. S'y ajoutent, comme dans les années passées, les jeux concours permettant aux visiteurs de gagner des paniers de produits italiens ou des voyages en Italie. Une raison de plus de se mettre à la table de l'Italie!