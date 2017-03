La 28e Fête des Jardins de Sophia Antipolis aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 mars, place Sophie Laffitte sur la technopole, sur le thème "Apprendre à diversifier son jardin". Organisée par la SGJM (Société des Gens de Jardins Méditerranéens), elle rassemble des horticulteurs producteurs éleveurs venant principalement de la Région PACA, mais aussi de régions limitrophes et de la Ligurie. Ces horticulteurs s’engagent par une charte à fournir à la vente des végétaux de qualité, élevés dans des conditions adaptées à la région méditerranéenne, garantissant ainsi de bonnes reprise et croissance dans les jardins. Entrée libre.