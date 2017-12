La Banque Postale ouvre son premier centre d'affaires azuréen à Sophia

La Banque Postale inaugure jeudi 7 décembre à 11h30 à Sophia Antipolis son son premier Centre d’Affaires dédié à la Côte d’Azur et à la Corse. Cet espace s'adresse aux entreprises, professionnels, associations, établissements publics et collectivités territoriales clientes de La Banque Postale et vient leur proposer une gamme de services adaptés à leurs besoins. Conçu comme un lieu d’échanges et destiné à favoriser la relation de proximité et de confiance avec les clients Entreprises, ce nouveau centre d'affaires est installé dans le bâtiment du centre courrier colis de La Poste à Sophia, partie Valbonne (9001 traverse des Brucs).

Avec cette ouverture, la Banque Postale affirme un objectif : devenir une banque de référence pour la clientèle des entreprises et des professionnels, comme elle l’est aujourd'hui pour le secteur public local. L'inauguration se fera en présence de Marc Batave, directeur de la banque commerciale et de l’assurance, membre du Directoire de La Banque Postale et de Benoît de Rosamel, Directeur Régional de la direction des Entreprises et du développement des territoires.