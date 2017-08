LA Braderie d'Antibes : trois journées de "bonnes affaires"

L’Association des commerçants "Antibes Cœur d’Azur" organise les jeudi, vendredi, samedi 24, 25 et 26 août son traditionnel rendez-vous de fin d’été : "LA Braderie d’Antibes". Pendant trois jours, ce seront plusieurs milliers de visiteurs qui déferleront dans les rues du centre-ville et du centre ancien pour chasser les bonnes affaires et profiter des terrasses de cafés. Pour la clientèle locale ce seront des remises exceptionnelles juste avant la rentrée scolaire et pour les touristes l'occasion d'achats privilégiés pour leurs derniers jours de leurs vacances.

Pour cette 7eme édition, plus de 120 commerces déballeront leurs étals au travers la ville de 9h30 à 19h30. "Cela démarre dès l’entrée du centre-ville, Boulevard Foch en direction de la zone piétonne et le Boulevard Albert 1er. Le centre ancien sera livré aux piétons qui pourront ainsi déambuler en toute quiétude au hasard des ruelles. Des flyers/plan de ville seront à disposition chez tous les commerçants participants," commente Laurence Peltier du magasin Zhoé&Co boulevard Foch. Coprésident avec elle de l’association et restaurateur, Maurice Carette ajoute que les restaurants, brasseries et cafés ont été incités à participer à l’ambiance en proposant des offres spéciales aux visiteurs.

Un temps fort aussi pour la première journée, celle du jeudi. "Elle draine plus de monde car il y a le marché en même temps !" souligne Elisabeth Dolce du magasin Au Gré du Jour, Place Nationale.