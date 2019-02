La CASA révise son Plan de Déplacements Urbains

Le nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2020-2030 de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis est en cours d’élaboration. L'étape de concertation publique s'ouvre aujourd'hui, lundi 4 février et se poursuivra jusqu'au 11 mars 2019. Le PDU est le document d’orientation et de planification territoriales qui définit la politique globale de la CASA en matière de transports et de déplacements pour les 10 prochaines années. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité d’une part et la protection de l’environnement et de la santé d’autre part.

Les raisons de cette révision ? La CASA en donne au moins trois. Il s'agit d'intégrer l’élargissement de la Communauté d’Agglomération de 16 à 24 communes en 2012; de prendre en considération les actions réalisées du PDU 2008-2018 et faire évoluer les modes de déplacements et les pratiques de mobilité; enfin, de répondre aux nouvelles attentes des habitants, élus et entreprises du territoire. L'enjeu est de taille, est-il expliqué : définir ensemble les pratiques et les modes de mobilité qui nous permettront de nous déplacer plus efficacement, plus sûrement, plus proprement, plus équitablement et plus économiquement, pour les 10 ans à venir.

Pour contribuer à l’élaboration du nouveau PDU, 4 ateliers seront organisés à 18 heures à l'intention du public :

4 février au Pôle culturel du Rouret

5 février à l’Hôtel de Ville de Valbonne

6 février au Pôle Auguste Escoffier de Villeneuve-Loubet

7 février à la Maison des Associations d’Antibes

Du 4 février au 11 mars 2019, il sera également possible de participer à l’atelier digital : https://fr.surveymonkey.com/r/concertation-pdu-casa

Envoyer un mail à : mobilite@agglo-casa.fr

Adresser un courrier à : CASA - Les Genêts - 449, route des Crêtes- 06901 Sophia Antipolis Cedex

Laisser un commentaire sur le registre PDU à disposition dans votre mairie.

Télecharger le dossier de concertation publique sur les sites suivants :