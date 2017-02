La CCI organise la structuration de la filière Santé

Avec ses 120 entreprises employant plus de 5 000 salariés, la filière santé représente un pôle majeur de l’économie azuréenne, mais elle souffre d’un manque de visibilité. Une lacune qui a incité la CCI Nice Côte d’Azur à vouloir structurer la filière et à faciliter la rencontre de ses principaux acteurs. Des acteurs réunis hier soir, au Golf Le Provençal à Sophia Antipolis, lors du lancement officiel de la filière santé.

Rencontre avec Frédéric Fourquin, membre du bureau de la CCI et responsable du suivi de la filière santé, pour préciser le sens de la démarche de la CCI qui a présenté une cartographie précise du secteur et a donné la parole aux entreprises et aux acteurs de la recherche de la filière tels que Oticon Medical, l’IPMC, Galderma, Orkeo, le laboratoire CoBTek ou le CHU. De quoi démontrer la richesse et la variété de la filière santé sur la Côte d’Azur.