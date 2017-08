La chaîne de restaurants "Dans le Noir?" ouvre à Sophia

Avec un concept de dîners dans le noir absolu, servis par des non-voyants, la chaîne de restaurants propose une nouvelle expérience humaine et sensorielle. Déjà implantée en France et à l'international, elle ouvre le 1er septembre au Mercure de Sophia Antipolis.

Après Auckland et Madrid pour l'international et Nantes pour le national, la chaîne de restaurants "Dans le Noir?" s'installe à Sophia Antipolis avec un nouvel établissement qui ouvre le 1er septembre au Mercure. Lancée par le groupe Ethik Investment en 2004 avec un premier restaurant à Paris, rue Quincampoix, la chaîne a depuis essaimé dans le monde avec un concept nouveau : apporter une expérience humaine et sensorielle unique en proposant des dîners dans le noir absolu au cours desquels les convives sont servis et guidés par des non-voyants.

Avec plus d’un million de visiteurs dans le monde depuis plus de douze ans, cette expérience s'est révélée comme un succès international basé sur une approche totalement innovante de la dégustation. Largement supportée par la presse et le bouche-à-oreille, elle a donné naissance à une chaîne de boutiques sensorielles qui permet de découvrir des produits sélectionnés par ses équipes d’experts et proposés ainsi à la dégustation dans l’obscurité absolue. Une expérience que les Sophipolitains vont pouvoir découvrir à la rentrée de septembre. Ajoutons que cette initiative va permettre de faire travailler entre 4 et 6 non-voyants localement.

Pour ceux qui sont intéressés et qui ne veulent pas y aller sans avoir un aperçu de ce qui les attend on pourra lire sur Tripadvisor les commentaires de ceux qui ont testé le restaurant Dans le Noir? de la rue Quincampoix à Paris : cliquez ici