La Colle-sur-Loup se rassemble dimanche "autour de la Rose"

Vive la rose! Et tout particulièrement la rose de mai. Elle sera fêtée à Grasse avec ExpoRose du 12 au 14 mai, à Mouans-Sartoux avec la belle opération "Une Rose, une Caresse" contre le cancer dimanche 14 mai et à La Colle-sur-Loup dimanche 14 mai également avec "Autour de la Rose". La Colle célèbrera ainsi de 10 à 18 heures la 11ème édition de la manifestation. Au programme de ce rendez-vous festif, de nombreuses animations tout au long de la journée : du marché des rosiéristes, pépiniéristes et ateliers de jardinage jusqu'à la distillation d’eau de rose, en passant par des expositions, projections de films et visites guidées à thème… ou bien encore de nombreux ateliers créatifs et culinaires pour adultes et enfants sur le thème de la rose, naturellement !

En point d’orgue de cette journée printanière, un grand "flower show" participatif avec mise en scène de créations florales ou encore un concours d'épouvantails fleuris, ainsi qu'un showroom créatif intergénérationnel.