La Côte se prépare pour la Fête de la Science du 6 au 14 octobre

#FDS2018, la Fête de la Science 2018 revient du 6 au 14 octobre dans les Alpes-Maritimes (et jusqu'au 21 octobre pour certains événements) et vise plus que jamais à faire découvrir au grand public une autre vision de la science. Cette manifestation nationale annuelle, initiée par le Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, se décline sur la Côte avec de nombreuses animations, jeux, spectacles autour des sciences et de leurs applications, ainsi que de l’innovation et de ses technologies. Comme les années précédentes, dans les Alpes-Maritimes, les villages des Sciences, les villes, petites et grandes, côtières et de montagnes, les institutions, se préparent pour l'événement.

Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biodiversité aux sciences de l’univers, en passant par les sciences humaines ou les nanotechnologies, pour faire mieux comprendre la science et ses enjeux, pour partager des savoirs et aider à mieux appréhender le monde qui nous entoure. De nombreuses opérations sont également montées à l'intention des scolaires.

Nouveau cette année, des communes se mobilisent pour la science : Sospel, Mouans-Sartoux, Villeneuve-Loubet, Nice. A l'image d'Antibes Juan-les-Pins qui organise depuis 4 ans maintenant le très couru village des Sciences et de l'Innovation au palais des congrès de Juan-les-Pins (il aura lieu les 20 et 21 octobre 2018 et a attiré plus de 10.000 visiteurs l'an dernier), ces villes organisent ou soutiennent l'organisation de villages et de festivals des Sciences pour cette édition 2018. L'occasion de découvrir les laboratoires (des portes-ouvertes prévues chez Inria et Mines ParisTech à Sophia, au Premium à Nice avec le CEEI et l'IMREDD), les six villages des sciences (nouveau, celui de Villeneuve-Loubet sera axé sur l'écologie et les énergies vertes) ainsi que plusieurs opérations phares nouvelles comme "Raoul Mille fête les sciences" à Nice. A retenir dans votre agenda.

