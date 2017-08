La disparition de Paule Neyrat, la diététicienne des chefs étoilés

Avec Paule Neyrat, la Côte d'Azur a perdu la semaine dernière l'une de ses grandes diététiciennes et spécialistes de la gastronomie particulièrement apppréciée et respectée des professionnels du secteur. "Paule, on t’aimait !" a résumé sur les réseaux sociaux Jacques Gantié. L'auteur du Guide Gantié (25 éditions et un blog dédié à la gastronomie qui prendra le relais en septembre de cette "bible") a rendu aussi un bel hommage à cette "nutritionniste et diététicienne, petite-fille de cuisinier, créatrice des stages Escoffier" et collaboratrice précieuse d’Alain Ducasse pour ses livres de recettes.

En tant que créatrice des Stages Escoffier, des stages de perfectionnement de cuisine pour les professionnels, elle a eu l'occasion de travailler pendant une vingtaine d’années avec les plus grands d’entre eux. Journaliste spécialisée dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition, elle est également l’auteur de nombreux livres notamment chez Alain Ducasse Edition avec qui elle collaborait régulièrement. La cuisine et la nutrition étaient ses "deux casquettes" qu'elle portait avec brio et qu'elle associait également dans son blog Ligne-et-sante.com. Elle avait été l'une de des premières avec le chef Michel Guérard à s'investir dans la gastronomie associée à la nutrition et dans la "cuisine minceur" d'ailleurs. Elle était restée d'ailleurs aujourd'hui l'une des rares diététiciennes à collaborer avec les chefs étoilés.

Ironie du sort, son dernier livre avait pour titre "Manger heureux, vivre longtemps et mourir en bonne santé !". Un "mourir en bonne santé" qui lui avait été inspiré par l'humoriste Pierre Desproges. Un pied-de-nez à la mort qu'elle avait tenu à maintenir dans le titre face à des éditeurs plutôt réticents. Elle s'en est expliqué dans un article du quotidien Le Monde. "Je me suis battue pour le conserver, car j’y tiens beaucoup : il faudrait pouvoir mourir aussi bien que l’on a vécu, et notre diète joue un rôle-clé dans ce processus".