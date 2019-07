La "fake" offre d'Orange pour sensibiliser le public au "fishing"

Un incroyable "Forfait ilimité 6G pendant 100 ans" avec "Ornge"! Et cela, en échange de vos prénoms, noms et dates de naissance. Vous y croyez, vous ? Evidemment non. Cette fausse publicité Orange, avec logo mais mal orthographié, est en fait bel et bien initiée pendant 48 heures, aujourd'hui mardi et demain mercredi par Orange lui-même. Mais pour la bonne cause : sensibiliser les usagers aux cyberattaques et, dans ce cas précis, au phishing. Dans cette campagne inédite, l'opérateur a réuni tous les ingrédients de cette pratique frauduleuse : imitation de logo, fautes d’orthographe, offre ultra-attractive à caractère urgent et, surtout, demande de données personnelles.

Ceux qui seront tentés et cliqueront sur ce vrai "faux site" Orange seront immédiatement renseignés sur l’aspect factice de la proposition commerciale. Mais, au moins ils seront prévenus : faites bien attention à vos données.