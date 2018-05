La Fondation pour la Recherche Médicale crée un comité Côte d'Azur

La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) vient de créer un nouveau comité régional Côte d’Azur et a nommé à sa tête Virginie Buscarlet. La présidente de ce nouveau comité a pour premier objectif de mieux faire connaitre la FRM en s’entourant d’une équipe de bénévoles sur les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Sa mission est de sensibiliser le grand public sur la nécessité de soutenir une recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès médicaux. Avec les bénévoles, Virginie Buscarlet aura à cœur de mettre en place des événements grand public ainsi que des actions directes auprès de professions spécifiques (notaires, gestionnaires de patrimoines, …). Elle cherchera également à nouer des partenariats avec des entreprises pour soutenir des projets de recherche.

La Fondation pour la Recherche Médicale est engagée depuis longtemps sur la Côte d'Azur. En 2017, elle y a financé 15 aides pour un montant total de 1.716.000 €. La FRM y soutient des projets de recherche dans des domaines aussi variés que la cancérologie, la neurologie, les maladies infectieuses...