La French Tech Côte d'Azur perd un de ses deux coprésidents

Un mouvement à la tête de l'association French Tech Côte d'Azur. Co-président de l'association avec Eric Leandri (Qwant), Fabrice Moizan a annoncé lors de la dernière réunion du bureau opérationnel qu'il démissionnait. La raison ? Gayatech, la société EdTech que cet ancien dirigeant du site NVIDIA de Sophia avait créée en 2014 a été vendue. Du même coup il n'était plus entrepreneur et ne pouvait garder la coprésidence du mouvement, les statuts de l'association ne le permettant pas.

Vendue, Gayatech n'en restera pas moins sur Sophia Antipolis et le repreneur devrait faire une annonce la semaine prochaine quant à ses intentions qui seraient positives pour la technopole. Quant à l'association, elle garde un président en la personne d'Eric Leandri et l'association compte attendre les élections statutaires qui auront lieu en septembre prochain pour élire ou réélire un président ou poursuivre sur une coprésidence qui avait permis d'équilibrer les deux pôles de la French Tech azuréenne, celui de Nice et de Sophia Antipolis.