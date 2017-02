La Métropole Nice Côte d’Azur candidate au prix européen iCapital

La Métropole, qui a fait depuis le début de la décennie le pari de l'innovation, du numérique et des nouvelles filières, a annoncé sa candidature au Prix de la "Capitale Européenne de l’Innovation", un prix iCapital attribué tous les deux ans qu'ont remporté Barcelone en 2014 et Amsterdam etn 2016. Pour lancer la candidature, un colloque "Les citoyens dans la ville intelligente" est organisé jeudi 2 mars au parc Phoenix.

La Métropole Nice Côte d’Azur est candidate à iCapital, le Prix de la "Capitale Européenne de l’Innovation". C'est ce qu'a annoncé récemment Christian Estrosi, président de la Métropole, faisant valoir qu'avec le soutien de l'ensemble des 49 communes, la collectivité s'était engagée dans une stratégie de diversification de son économie et de mutation industrielle du territoire en faisant le pari de l’innovation, du numérique et des nouvelles filières.

Sont rappelées également les initiatives menées sur le territoire en matière de Smart City, les collaborations avec des grands groupes industriels, PME locales et start-up, notamment liées au réseau de la French Tech, ainsi qu’avec le monde de la recherche et de l’enseignement. Tout un écosystème de l’innovation dont la qualité et la densité sont les principaux critères de ce prix européen.

Attribué tous les deux ans, le Prix de la Capitale européenne de l’Innovation – iCapital-, a été lancé en 2014 et a consacré Barcelone, tandis que Grenoble arrivait en seconde position. Pour l'édition 2016, quelque 36 villes de 12 pays s’étaient portées candidates. Neuf finalistes avaient été retenus (Amsterdam, Berlin, Eindhoven, Glasgow, Milan, Oxford, Paris, Turin et Vienne) et au final, Amsterdam l'avait emporté, suivi de Turin puis de Paris.

Ce prix (€950 000 pour le premier, €100 000 pour le second et €50 000 pour le troisième) récompense les villes européennes de plus de 100 000 habitants, capables de mettre en place le meilleur "écosytème d'innovation", en connectant les citoyens, les organisations publiques, le monde académique et les entités privées. En 2018, sera récompensée une ville ou une métropole prête à se proposer comme territoire d'expérimentation avec comme objectif, la coordination et la mise en place d’initiatives innovantes axés sur les citoyens pour trouver des solutions aux défis sociétaux actuels.

Dans le cadre de sa candidature, la Métropole Nice Côte d’Azur organise un colloque "Les citoyens dans la ville intelligente" le 2 mars de 8h30 à 17h30 au Parc Phoenix en salle Linné, dont les thèmes porteront notamment sur :

la citoyenneté dans la mondialisation numérique,

la démocratie participative à l’ère du numérique,

l’administration au cœur de la transformation numérique des territoires et des organisations,

les citoyens dans la ville numérique,

innovations "Smart citizens" en Europe.

Ce colloque permettra de croiser différents regards et de réunir des représentants des institutions européennes, des élus et représentants des collectivités locales, des chercheurs, des experts de tous horizons……et bien sûr des "smart citizens" !