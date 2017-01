La PACA pourrait fonctionner aux énergies renouvelables dès 2030

Voilà de quoi encourager la Côte d'Azur dans ses efforts en vue de développer les énergies renouvelables et les technologies "smart grid" (réseaux électriques intelligents) : pour Thierry Lepercq, à la tête de l'innovation d'Engie, le géant français de l'énergie qui se dégage depuis deux ans des énergies fossiles, l'avenir est aux énergies renouvelables et notamment au solaire. La région Provence Alpes Côte d'Azur est tout particulièrement intéressée. Dans une interview publiée par Bloomberg fin décembre et relayée par le site Techniques-ingenieur.fr, le D-G adjoint d'Engie, en charge de la Recherche & Technologie et de l’Innovation a ainsi évoqué une étude de modélisation très approfondie réalisée sur PACA et ses 5 millions d'habitants, étude montrant que l'ensemble de la région pourrait fonctionner avec des énergies renouvelables à l'horizon 2030 et cela pour un coût de 20% moins élevé que le système énergétique actuel.

"Le solaire, l’éolien, le biogaz, le stockage à grande échelle par batteries et l’hydrogène seront des éléments clés", ajoute Thierry Lepercq pour qui "la promesse d'une énergie quasi infinie et gratuite est là." Dans cette interview, il note que l'industrie du pétrole va devoir faire face à cinq "tsunamis" qui pourraient provoquer une violente chute des prix allant jusqu'à 10 dollars le baril (autour de 50 dollars actuellement) dans moins de 10 ans : la chute des prix de l'énergie solaire et du stockage par batterie, la montée de la voiture électrique, de plus en plus de "smart buildings" et l'hydrogène bon marché, le dernier lien encore manquant pour un système 100% énergies renouvelables.

Dans cette nouvelle donne de l'énergie qui se profile, les régions très ensoleillées de la planète pourraient remplacer les pays de l'or noir avec un coût du photovoltaïque qui passerait en 2025 en dessous de 1 cent le kWh (moins de 10 euros le MWh).