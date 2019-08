La rentrée au Village by CA Sophia : médiatraining, multiculturalité, IA...

Répondre à l’interview d’un journaliste et maîtriser le jeu médiatique n’est pas un exercice facile. Pour vous préparer à la sollicitation journalistique, Catherine Abecassis, consultante en communication et coach propose un atelier découverte autour du Médiatraining. Sur le thème de "Maîtriser le jeu médiatique, un enjeu stratégique pour votre business", il aura lieu au Village by CA de Sophia Antipolis mardi 17 septembre de 12h15 à 13h15. Un atelier technique d'une heure avec mise en situation, sera prévu la semaine suivante pour approfondir la thématique : "Mieux répondre aux questions des journalistes"

Le médiatraining est un exercice d’entraînement avant une interview, qu’elle soit TV, radio, presse, réseaux sociaux … C’est un échauffement à blanc pour préparer un échange qui peut avoir des conséquences importantes, bonnes ou mauvaises sur l’image de votre startup, votre organisation ou sur vous-même. Etre prêt et impactant le jour J, y a t-il des solutions ? Comment déjouer les pièges de l’interview ?

Avec une double expertise de plus de 20 ans en entreprise, comme Directrice de la Communication et depuis 14 ans, coach professionnelle certifiée et formatrice, Catherine Abecassis se présente comme une spécialiste de la prise de parole et des enjeux de la communication interpersonnelle. Elle accompagne les hommes et les femmes à mieux communiquer dans leurs relations professionnelles et personnelles.

A noter que la rentrée au Village by CA se fera dès le 10 septembre à 18h15 avec un workshop sur la "multiculturalité dans l'entreprise" organisé par Art et Management. Un autre rendez-vous est donné le 19 septembre à 18h30 avec Créazur pour un débat sur "Les défis de l'IA : droits et devoirs, enjeux économiques et éthiques".