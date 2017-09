La Ruche Nice, nouveau lieu dédié à l'entrepreneuriat social

"Premier tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat social niçois", la Ruche Nice inaugure ses locaux de la rue Valperga demain jeudi à Nice. Un lieu qui se veut à la fois épicerie, café, espace de coworking et d'accompagnement de projets.

Un nouveau venu à Nice sur le secteur de l'entrepreneuriat social : la Ruche Nice sera inaugurée officiellement demain jeudi 28 septembre à 18h30, au 2 rue Valperga. Une précision avant tout : à ne pas confondre avec la "Ruche qui dit oui", une plateforme de vente en ligne sur le créneau des circuits courts, qui favorise ainsi les échanges directs entre producteurs locaux et communautés de consommateurs et qui est active sur Nice. La Ruche Nice (tout court) se présente comme "le 1er tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat social niçois, le vivier des entrepreneurs qui pensent le monde de demain". Elle se situe dans le droit fil de la Ruche Paris, première structure, en 2008, à proposer des outils dédiés à ces entreprises sociales qui constituent une branche de l’économie les plus dynamique avec 10% de la part de l’emploi en France.

L'espace qui sera inauguré à Nice regroupe plusieurs fonctions : coworking, événements, et incubation, dédiés à l’économie positive. L'aventure est partie d’une rencontre avec des distributeurs de produits de l’arrière-pays niçois, bio et raisonnés, autour de valeurs et du sens du partage. La somme des compétences de ses fondateurs a permis avec La Ruche Nice, placée sous la responsabilité de Marion Kralik, de proposer un lieu qui est à la fois une épicerie, un café, ainsi qu’un espace de coworking et d’accompagnement de projets.

L'inauguration se fera en présence de toute l’équipe de la Ruche Nice, des entrepreneurs du changement, des partenaires institutionnels. Au programme : pitchs des entrepreneurs sociaux, animations autour de l’entrepreneuriat social, et prises de parole des partenaires.

