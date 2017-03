La saison 2 de l'Accélérateur PACA est ouverte

La saison 2 est ouverte pour l'Accélérateur PACA, le premier programme d’accélération régional dédié aux PME innovantes à très fort potentiel pour accompagner leur super ou hypercroissance. Fort du succès de la Saison 1 pilote de l’Accélérateur PACA, l’ARII-PACA a recruté les entreprises de la Saison 2 via un appel à candidature qui s'est terminé le 20 mars à minuit. A l’initiative de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, l'accélérateur régional est opéré par l’ARII-PACA en partenariat avec Bpifrance et le réseau européen EEN. Ce programme (un accompagnement de 24 mois dont 12 mois intensifs) vise à faciliter l’émergence des leaders régionaux de demain en permettant à des PME prometteuses de devenir à terme des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Qualifiée de pilote, la "saison1" a permis à deux de ses pépites d’être sélectionnées pour rejoindre l’accélérateur national de BPI France : Sophia Conseil, société d’ingénierie scientifique et technique, et Provepharm, à l’origine de la formulation d’un bleu de méthylène ultra-pur qui révolutionne la lutte contre certains empoisonnements du sang. Avec Babyzen, Crosscall, I.P.I, Laboratoires Ineldea et Sequoiasoft, ce sont au total 7 entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les 60 sélectionnées qui rejoignent ainsi le programme national de BPI France, dont deux issues de "l’Accélérateur Provence-Alpes-Côte d’Azur".