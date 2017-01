La science pour tous à Biot : le cycle 2017 démarre mardi

"Inondations, fromage fondu, peintures murales, bouillie de maïzena: comment cela s’écoule ?" : c'est ce thème en apparence farfelu mais très scientifique qui ouvrira le cycle 2017 des conférences "La science pour tous" que Biot a lancé depuis deux ans. Sur ce thème, Patrick Navard, chercheur au CEMEF qui est à l'origine de cette formule, ouvrira le ban, mardi 24 janvier à 19 heures au complexe sportif Pierre Operto (salle Paul Gilardi, 1 chemin des Combes).

Si l’écoulement de l’eau nous est familier, sa description est moins connue. En outre, de nombreux fluides s’écoulent de façon curieuse. Une peinture murale doit parfaitement s’écouler lorsqu’on l’applique et surtout ne plus couler lorsqu’elle est appliquée. Les inondations, les fils du fromage fondu, le comportement bizarre de la maïzena illustreront les notions de viscosité, d’élasticité, de plasticité, de turbulence et les effets du temps. Comment ces phénomènes d’écoulement sont reliés à la structure des fluides? C'est ce qui sera expliqué.

Patrick Navard est Biotois. Directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) il travaille à Sophia Antipolis dans le Centre de Mise en Forme des Matériaux de Mines ParisTech. Il est ingénieur en physique des matériaux (INSA Lyon), possède un DEA de biologie appliquée de l’université de Lyon et est docteur ès sciences. C’est un spécialiste des matériaux et de leur écoulement.

Avec le soutien de la ville, il a proposé des conférences tout au long de l’année données par des chercheurs de notre département, conférences qui puissent être suivies par un public nombreux. L'idée centrale est que si la recherche est au centre de notre société, bousculant nos modes de vie et nos certitudes, changeant notre vision du monde, elle semble souvent lointaine et difficile d’accès. En 2015 et 2016 ont été présentés de façon simple les enjeux qui touchent notre vie quotidienne, permettant d’expliquer des phénomènes qui fascinent, inquiètent, interpellent ou intriguent et d’offrir l’occasion de découvrir le métier de chercheur. Ces conférences, accessibles à tout public, se poursuivent en 2017 en offrant le regard des chercheurs et spécialistes sur des thèmes d’une grande variété.

Les prochaines conférences