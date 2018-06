La transformation numérique de la santé vue par e-healthworld Monaco

La transformation numérique du monde de la santé ? Grand rendez-vous de la e-santé, e-HealthWorld Monaco, qui s'est ouvert hier jeudi et se termine ce soir vendredi au Fairmont Monte-Carlo en dévoile les chemins et en décrit les pistes. On les découvre dans les conférences et les ateliers qui se succèdent tout au long des deux jours. Ainsi dans les ateliers, il est question de chatbots (comment construire un agent conversationnel efficace dans le domaine de la médecine), de blockchains en santé (une application concrète dans les essais cliniques est présentée), des avancées des prothèses et de l'intelligence connectée (prothèse du genou connecté, tamanoir de Surgisafe, une société incubée à MonacoTech avec une "canule d'aspiration intelligente"…), du DPC e-Santé (Développement professionnel continu pour les professionnels de santé).

Les conférences, quant à elles, traitent des technologies et perspectives les plus intéressantes qui s'ouvrent avec le numérique. Il est question d'intelligence artificielle, de robotique et de deep learning, pour cardiologues, radiologues, chirurgiens et autres praticiens, de télémédecine bien sûr autour d'une interrogation : cette pratique va-t-elle améliorer l'accès aux médecins? Au programme également le virage technologique de la rééducation. Hier, Eric Léandri, CEO de Qwant et Olivier Ami, le directeur médical du moteur de recherche européen, sont aussi intervenus sur un sujet particulièrement sensible en médecine : la confidentialité avec en corollaire la protection des données, l'ADN de Qwant ("Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes, de l’intelligence artificielle et de la confidentialité").

Il est question aussi de la "fin des silos" avec une interprofessionnalité digitale incluant les pharmaciens, des enjeux business en e-santé (un atelier monté avec l'EDHEC), d'immersion dans les réalités virtuelles et augmentées en chirurgie, de nouvelles technologies dans la lutte contre l'Alzheimer. Au total, un tour complet de cette formidable révolution numérique en cours dans un domaine qui nous est essentiel : celui de notre santé.