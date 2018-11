La transformation numérique, fil rouge des Entreprenariales 2018

Le 17ème Salon des Services aux Dirigeants d'entreprise, le 29 novembre de 9 à 19 heures au stade de Nice Allianz Riviera a focalisé sur le thème "Transformation numérique…mutation stratégique". Le défi majeur et urgent que représente la transformation des métiers et des compétences dans les 10 prochaines années !

Pour beaucoup d'entrepreneurs ou de dirigeants d'entreprises de la Côte d'Azur, c'est le rendez-vous de l'année, celui à ne pas manquer : les Entreprenariales. L'édition 2018, la 17ème de ce Salon des Services aux Dirigeants d’entreprise qu'organise l'UPE 06, aura lieu le jeudi 29 novembre de 9 à 19 heures au stade de Nice Allianz Riviera. Un thème majeur est à l'affiche cette année : "Transformation numérique, mutation stratégique". Dans ce domaine, il y a urgence. "Les chiffres parlent d’eux-mêmes : d’ici 2025, 50% des métiers vont évoluer sous l’impact du Numérique. 25% d’entre eux seront automatisés et 10% totalement transformés", relève Philippe Renaudi, président de l'UPE 06.

"On dit également que 20% des métiers de demain n’existent pas encore aujourd’hui", poursuit-il. "Enfin, on parle de près de 80.000 emplois qualifiés dans le domaine du numérique qui pourraient ne pas être pourvus d’ici à 2020 en France. On peut mesurer, à la lumière de ces chiffres, le défi majeur que va constituer pour notre pays, comme pour tous les pays européens d’ailleurs, la transformation des métiers et des compétences dans les 10 prochaines années !" Ce thème de la transformation numérique sera aussi le fil rouge de la journée. Ce sera celui de la conférence d'ouverture à 11h15 et de la conférence de clôture à 18 heures, avec comme invité d'honneur Fabrice Le Sache, porte-parole et vice-président du Medef.

Ce sera également celui de plusieurs conférences comme celle de Marco Landi, ancien président mondial d'Apple, sur les GAFA, de l'UCC sur la communication numérique ou de Jean-Paul Faure, président de l'AVEM sur la mobilité électrique. Outre les conférences, tout au long de la journée, le programme propose des animations sur les stands (90 exposants), avec plusieurs temps forts : l'inauguration à 10 heures, le déjeuner du Club Business 06 à 12 heures, le Prix de la jeune Entreprise à 13h15, la présentation de BA Event à 14h15, de Cote Invent'2019 à 15 heures. S'y ajoutent deux sessions de Speed Business Meeting à 15h30 et 16h30. Environ 3.000 visiteurs sont attendus.

+ d'infos et inscription : www.entreprenariales.com

Bruno Valentin , Philippe Renaudi et Honoré Ghetti, lors de la présentation des Entreprenariales 2018 au siège de l'UPE 06.