L'A380 d'Emirates en quotidien à partir du 1er juillet sur Nice-Dubai

La compagnie Emirates va desservir son Nice-Dubai avec le plus grand avion de ligne du monde. Nice sera ainsi le premier aéroport français de province à recevoir l'A380 (516 sièges). L'occasion pour Emirates d'augmenter de 44% la capacité de sa ligne (3.633 sièges hebdomadaires) mais aussi de contrer Qatar Airways qui revient sur Nice-Doha à raison de 5 vols par semaine en Boeing 787. Une bataille de la guerre commerciale entre les compagnies du Moyen-Orient qui s'engage cet été à Nice.

Un A380 en quotidien sur l'aéroport de Nice! La plateforme azuréenne sera en effet le second aéroport français après Roissy-Charles-de-Gaulle (et le premier de province) à accueillir une ligne commerciale régulière desservie par le plus grand avion de ligne du monde (516 sièges dans la configuration retenue). C'est ce qui ressort de l'annonce faite hier par Emirates (Dubai) qui va déployer l’A380 sur sa ligne Dubai-Nice à compter du 1er juillet 2017. Le vol EK77 en A380 décollera de Dubai à 8h45 pour atterrir à Nice à 13h40. Le vol retour quittera Nice à 15h40 pour rejoindre Dubai à 00h10 (heures locales).

Une augmentation de 44% de la capacité du Nice-Dubai!

Pour Thierry Antinori, Vice-président exécutif et Directeur commercial de la compagnie, cette annonce s’inscrit dans la stratégie d’investissement à long terme que poursuit Emirates en France depuis 25 ans (et depuis 23 ans sur Nice). Mais elle peut également s'expliquer par le retour de Qatar Airways, qui a annoncé en janvier la réouverture en juillet de sa ligne Nice-Doha à raison de 5 vols par semaine en Boeing 787, là aussi un gros porteur. La guerre commerciale entre les riches compagnies du Moyen-Orient est ainsi désormais ouverte sur Nice, porte d'entrée de la Côte d'Azur et de la Provence.

Jusque-là opérée en Boeing 777-300ER, la liaison quotidienne Nice-Dubai bénéficie quant à elle d’une augmentation de 44% de sa capacité d’accueil grâce à l’A380. Au total "3.633 sièges seront proposés chaque semaine, soit plus que n’importe quelle autre compagnie internationale, démontrant l’importance de Nice dans le réseau mondial de destinations Emirates", a souligné Thierry Antinori. Et de rappeler que "l’A380 Emirates offre une expérience client des plus riches dans l’ensemble des trois classes qui inclut : l’espace douche-spa unique en son genre en Première Classe ; le bar-lounge où peuvent se rencontrer les passagers de Classe Affaires et Première Classe ; le système de divertissement maintes fois primé, ice, qui donne accès à plus de 2 500 chaînes à la demande et au Wifi."

Cette ligne permet aux voyageurs de toute la région de rejoindre de nombreuses destinations avec des connexions optimales vers l’Asie et l’Océanie telles que Sydney, Auckland, Shanghai, Bangkok, Hong Kong, Taipei, Séoul, Tokyo, ou encore l’Île Maurice, via une escale unique à Dubai. Grosso modo ce que propose également Qatar Airways qui, via son hub de Doha, met dans la corbeille son réseau en Inde, en Asie, en Australie, en Afrique de l'Est et du Sud.

Une bonne nouvelle pour la destination Côte d'Azur France

Pour la Côte d'Azur qui cherche à relancer son tourisme touché par l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, c'est une bonne nouvelle. Président du CRT Côte d'Azur, David Lisnard, maire de Cannes, note qu'"au-delà du développement du marché du Moyen-Orient, la liaison avec Dubaï, 1er aéroport pour le trafic intercontinental au monde avec d’excellentes connexions vers l’Asie et l’Australie notamment (154 destinations), représente un formidable potentiel de développement pour la destination Côte d’Azur France, qui accueille déjà chaque année plus de 440.000 visiteurs originaires du Moyen-Orient, de Chine, d’Asie du Sud-Est, du Japon et d’Australie".

"Avec cette décision, Emirates et les Aéroports de la Côte d’Azur contribuent à l’effort de résilience et de relance de la destination Côte d’Azur France depuis les événements de juillet 2016," conclut David Lisnard.