L'aéroport Nice Côte d'Azur dans le Top 3 des atterrissages de rêve!

Une confirmation pour l'aéroport Nice Côte d'Azur : la "médaille de bronze" 2017 des plus belles approches aéroportuaires. Offrant un panorama de rêve entre Méditerranée, ville et montagnes, l'aéroport azuréen avait déjà obtenu une première place en 2014. Depuis, il ne quitte plus le Top 3 de ce classement établi par la plateforme de réservation de jet privé PrivateFly qui demande chaque année aux internautes passionnés de voyage et d'aviation de voter pour leur aéroport préféré vu du ciel. Après plusieurs semaines de sondage et plus de 8 000 votes, le top 10 des aéroports ayant reçu le plus de votes a été révélé cette semaine avec Nice, troisième derrière les aéroports de Saba et Donegal.

Pour Adam Twidell, PDG de PrivateFly, "ce sondage offre un mélange de destinations exotiques reculées et de grandes destinations touristiques pour les jets privés. Nice Côte d'Azur en est l'exemple parfait : en plus d'offrir une vue magnifique à l'atterrissage, il s'agit de l'un des aéroports d'Europe les plus fréquentés. Une destination autant appréciée par les voyageurs de luxes et les "geeks" de l'aviation, qui sont parfois les mêmes personnes". L'un des électeurs ayant voté pour Nice commente d'ailleurs ainsi l'expérience de Nice : "un atterrissage remplit de contrastes : la mer, les alpes, la ville. Et cette sensation que l'on va se poser sur l'eau. Une magnifique vue sur la Côte d'Azur ".

Mais le premier cette année, c'est le petit aéroport de Saba, une île caribéenne. Avec une piste de seulement 400 mètres de long et une approche difficile, les pilotes doivent suivre un entrainement particulier pour y atterrir et seulement quelques turbopropulseurs tels que le BN-2 Islander et le Grand Caravan sont assez flexibles pour utiliser la piste. Rien à voir évidemment avec Nice qui s'apprête à recevoir en juillet les A380 d'Emirates! Également sur le podium, l'aéroport irlandais de Donegal se retrouve en deuxième place.