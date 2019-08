L'agenda de rentrée 2019 de Grasse Biotech

La rentrée est déjà sur les rails pour l'hôtel d'entreprises Grasse Biotech, l'accélérateur de projets qui a programmé plusieurs rendez-vous à partir du 10 septembre prochain. Si l'heure n'est pas encore à la reprise, ce sont pour les jeunes pousses innovantes du domaine des sciences de la vie (biotech, medtech, cosmétique…) des rendez-vous à inscrire sur l'agenda. Ils portent sur le financement de l'innovation et des projets de R&D ainsi que sur les outils et dispositifs collaboratifs.

- Mardi 10 septembre 2019 - 10h-12h, Matinale financement de l’innovation : Présentation du fonds FIRST. Une matinale dédiée au fonds d’investissement FIRST, fonds régional ouvert aux startups du domaine des sciences de la vie (biotech, medtech, cosmétique…), dont les premières levées de fonds sont prévues en fin d’année. Pierre Joubert, Directeur d’investissement chez SOFIMAC Innovation (Société de gestion en charge de gérer le fonds FIRST), présentera en détail les modalités, le fonctionnement ainsi que l’écosystème du fond.

Lieu : salle Phosphore R+1

Inscription

- Mercredi 25 septembre 2019 - 14h-18h. Rendez-vous projets Eurobiomed : Financer vos innovations et projets de R&D. Une session d’information pour vous informer des dispositifs de financement de R&D ! Eurobiomed est l’accélérateur du développement de la filière santé, depuis la recherche fondamentale jusqu’au marché, du SUD de la France.

Lieu : salle Phosphore R+1

Inscription

- Jeudi 26 septembre 2019 - 9h-10h. Digital Coffee : "Introduction aux outils et dispositifs collaboratifs". Un atelier pour comprendre les évolutions de collaboration dans l’entreprise, dues à la transformation digitale des organisations ! Il s'agit d'un atelier introductif au cycle "Travail collaboratif et à distance" qui se déroulera sur 2019-2020.

Lieu : espace cafétéria RDC

Inscription

- Jeudi 10 octobre 2019 - 10h-12h. Matinale financement de l’innovation : Quelles sont les dernières évolutions relatives aux dispositifs du CIR ? Une matinale sur les dernières évolutions du dispositif CIR. Qu’est-ce que le CIR ? L’agrément CIR ? Comment procéder en cas de contrôle de l’administration ? etc. autant de questions qui vous permettront de bien aborder le CIR dans votre entreprise.

Lieu : salle Phosphore R+1

Inscription

Retrouvez toutes les informations sur les événements sur le site de Grasse BIOTECH (rubrique agenda)