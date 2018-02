L'APPIM lance son plan d'action 2018 sur l'industrie du futur

Elément fédérateur de toute l'industrie azuréenne, l'APPIM (Association des Partenaires pour la Promotion de l'Industrie Méditerranéenne) tiendra son assemblée générale jeudi 22 février à 17h30 à SKEMA Business School, campus de Sophia Antipolis. Son président, Michel Manago présentera le bilan 2017 et les résultats de sa première année de mandature. Ce sera l’occasion aussi de lancer le plan d’actions 2018, sous le signe de l’industrie du futur, né notamment de l’Université de l’APPIM en octobre dernier.

Avec plus de 7.500 établissements et un chiffre d’affaire de 15 milliards d’euros, l’industrie est un secteur majeur des Alpes Maritimes. L’APPIM, lancée en 1996, a pour vocation aussi de développer et d’ancrer l'industrie dans notre économie territoriale tout en représentant le plus fidèlement l’industrie azuréenne.