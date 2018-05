Laurent Londeix, nouveau président de l'Incubateur Paca-Est

Délégué Régional Provence Côte d’Azur d’Orange, très impliqué dans l'écosystème de l'innovation azuréen, Laurent Londeix succède à Patrick Valverde, directeur général de TVT-Innovation. A la tête de l'incubateur Paca-Est, il compte notamment porter les efforts sur la valorisation de la recherche publique.

L'Incubateur Paca-Est a un nouveau président depuis aujourd'hui, mardi 15 mai : Laurent Londeix, qui a été nommé à la présidence à l'issue de l'assemblée générale de l'incubateur. Délégué Régional Provence Côte d’Azur d’Orange (Alpes Maritimes et Var), très impliqué dans l'écosystème de l'innovation azuréen, Laurent Londeix succède à Patrick Valverde. Directeur Général de TVT-Innovation, Président des réseaux Rétis (France) et EBN (Europe) Patrick Valverde ne se représentait pas mais reste trésorier dans le nouvel organigramme.

Cette assemblée générale a également donné l’occasion d’un autre passage de relais : celui entre Gérard Giraudon, ancien président de l’incubateur, et David Simplot, le nouveau directeur du Centre Inria Sophia antipolis Méditerranée, qui entre au bureau de l’Incubateur Paca-Est.

Engagé de longue date dans l'écosystème de l'innovation azuréen

Laurent Londeix prend les rênes d'un incubateur très actif : il a soutenu depuis 2001 plus de 195 projets ayant donné lieu à la création de 125 entreprises qui ont levé près de 140 M€ de fonds et créé environ 880 emplois directs. Président de la Commission Enseignement Supérieur, Innovation, et Recherche de l’UPE 06, où il œuvre pour le rapprochement de l’enseignement supérieur, de la recherche publique et des entreprises, il est engagé de longue date dans la dynamique de l’écosystème de l’innovation régional.

On retiendra pêle-mêle qu'il est administrateur et membre du Bureau de l’incubateur depuis 2007, qu'il a présidé Telecom Valley de 2005 à 2007, le Pôle SCS de 2011 à 2013, le Sophia Club Entreprises de 2015 à 2018. Diplômé de l’Institut National des Télécommunications et titulaire d’un MBA EDHEC en Stratégie et Technologies de l’Information. Laurent Londeix est également élu à la CCI Nice-Côte d’Azur et à la CCIR Sud PACA depuis 2016.

Attaché à la valorisation de la recherche publique

"La fonction opérationnelle de l’incubateur me tient à cœur", a expliqué le nouveau président. "Il s’agit d’apporter de la valeur aux entrepreneurs innovants, où qu’ils se trouvent dans le territoire, en accord avec ses membres. La présidence de Gérard Giraudon avait permis à l’incubateur de monter en compétence et en structuration. Celle de Patrick Valverde a donné l’impulsion vers la diversification des activités avec les Etudiants-Entrepreneurs, les FrenchTech Ticket, ESA BIC Sud France, le tout dans une grande proximité territoriale."

"Dans ce mandat, je souhaite, en partant des très bons résultats de l’incubateur sur l’emploi et l’entrepreneuriat, poursuivre les développements des activités auprès des entrepreneurs innovants dans leur diversité, en particulier pour la valorisation de la recherche publique".