Le 30ème Festival du Livre de Mouans-Sartoux en quête de l'idéal

Pour son 30ème anniversaire, du 6 au 8 octobre, le Festival du Livre de Mouans-Sartoux a choisi le thème "Aller à l'idéal" et a bâti tout un programme mêlant représentations théâtrales, projections de films, spectacles jeunesse, contes, concerts et lectures et bien sûr entretiens, rencontres, débats avec les 380 auteurs présents. Quelque 60.000 visiteurs sont attendus sur ce chemin de l'idéal.

"Aller à l'idéal" : un beau thème encore cette année pour le Festival du Livre de Mouans-Sartoux qui fête son 30ème anniversaire du 6 au 8 octobre prochains, de 10 à 19 heures. Commissaire du Festival et maire-adjointe à la culture de la commune, Marie-Louise Gourdon promet "de très beaux événements avec des invité-es extraordinaires, des nouveautés et de grands changements". Le "trentenaire" sera à nouveau piéton et le grand boulevard qui traverse Mouans-Sartoux sera investi pleinement avec de multiples animations : Graff, Streetart, défilés de cosplay, danses et musiques de rues…

Le programme d'animation tourner évidemment autour du livre et des auteurs, les grandes vedettes de ces trois joursAjoutons. Mais au-delà sont prévus des représentations théâtrales, des spectacles jeunesse, des contes, des concerts et lectures proposées par le Théâtre National de Nice, le théâtre de Grasse (qui sera itinérant une bonne année le temps de rénover ses locaux grassois), Anthéa, Scène 55, l'ERAC, l'Orchestre de Cannes, les compagnies partenaires… Bref, du monde autour du livre "papier" et de ses auteurs pour aller dans un bel ensemble, à l'idéal.

Quelques chiffres donnent toute l'ampleur de cette édition 2017 : 380 auteurs présents, 175 exposants, éditeurs et libraires, 150 entretiens aux cafés littéraires, plus de 50 débats et conférences, 60.000 visiteurs attendus, 8.000 m2 d'exposition, 5 salles de cinéma et de conférences.

Mais surtout, à côté des chiffres et de la quantité, on retiendra la qualité des invité(e)s à cette superbe fête du livre. Quelques noms pour le souligner (difficile de les donner tous) : Vandana Shiva (Prix Nobel Alternatif), Edgar Morin et Patrick Chamoiseau, respectivement présidente et présidents du festival, Peter Brook à qui un hommage sera rendu samedi à 16h30 en présence (sous réserve) de la ministre Françoise Nissen, tandis que le Théâtre National de Nice jouera "Tempête", pièce inspirée de Shakespeare et mise en scène par Irina Brook, sa fille. A ajouter Michel Lonsdale, Jean-Claude Carrière, Lola Lafon, Yasmine Bouagga, Boris Cyrulnik, Katarina Mazetti, Ernest Pignon-Ernest et bien d'autres.

Difficile aussi de donner la liste des événements à ne pas manquer, tant il y en a. Le mieux est de plonger dans le programme et de faire un choix à partir de ses propres centres d'intérêt. Il y a foison et vous ne pourrez pas être partout dans ce festival du livre d'une richesse exceptionnelle et qui a cherché à se rapprocher encore un peu plus de l'idéal pour son 30ème anniversaire.

