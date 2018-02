Le Club Smart Grid Côte d'Azur au coeur de la transition énergétique

Le Club Smart Grid Côte d'Azur présentera son bilan et ses actions lors d'une réunion générale, jeudi 8 février à 17h45 dans les locaux de la CCI Nice Côte d'Azur à Nice (20, bd Carabacel). Créé en 2015 par la CCI Nice Côte d'Azur pour soutenir la filière Smart Grids azuréenne, il compte aujourd'hui plus de 115 adhérents répartis sur toute la chaîne de valeur des smart grids. Il a notamment produit un livre blanc "Guide de Recommandations pour des bâtiments Smart Grids Ready", et publié une "Route du savoir-faire Smart Grids de la Côte d’Azur" (http://www.portail-energie.fr/route-du-savoir-faire-smart-grids ), qui fait référence.

La Côte d'Azur, avec plus de 18 opérations finalisées dans les Alpes-Maritimes comme NiceGrid et RéFlexE, s'est révélée comme l'une des plus actives dans le domaine des smart grids, ces réseaux électriques intelligents au cœur de la transition énergétique. Ils constituent la clef de voute pour une gestion optimisée des consommations d’énergie et l’application de nouveaux usages et services. La filière Smart Grids azuréenne est ainsi l’une des plus denses et dynamiques de France. Et c'est pour soutenir le développement de cette filière et répondre aux besoins du territoire (en matière d’aménagement et de production d’énergies notamment) que la CCI Nice Côte d'Azur a créé cette association.

Au programme de la réunion ouverte par Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d'Azur :