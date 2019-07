Le futur du yachting au Monaco Solar & Energy Boat Challenge

Pour la promotion de la mobilité électrique, côté terre, la Principauté a lancé le e-Prix sur le circuit de Formule 1; mais côté mer, elle a aussi monté le Monaco Solar & Energy Boat Challenge dont la 6ème édition a commencé mardi face au Yacht Club de Monaco. Jusqu'à demain samedi, 33 équipes participeront à cette compétition unique au monde, dont 22 universités, compétition qui permet d'imaginer et construire le yachting de demain. En parallèle des épreuves nautiques dans la baie, le Yacht Club de Monaco met également en avant les innovations du secteur maritime et cherche à fédérer l’industrie avec la nouvelle génération d’ingénieurs, à travers l’organisation de conférences, de tech talks et la mise en place d’un village d’exposants au cœur des paddocks, dont l’accès est libre pour le public.

Sur l'eau plusieurs "catégories" de bateaux s'affrontent : la Solar Class, la catégorie historique du challenge avec match race, slalom et endurance pour ces canots étranges, au raz de l'eau, recouverts de cellules voltaïques; l'offshore Class pour des bateaux dont la propulsion est entièrement écoresponsable; et enfin l'energy class pour développer la propulsion du futur, nouvelle classe monotype créée l'an dernier. Une troisième catégorie qui représente aussi un véritable laboratoire d’innovations, et salue cette année l'arrivée de la pile à combustible avec l'hydrogène, de la capitalisation de chaleur pour optimiser l’efficience de la propulsion, de l'intelligence artificielle… Génial!