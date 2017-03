Le Grand Prix de la Ville de Nice remis à trois lauréats

Le biologiste Christian Sardet, le philosophe Clément Rosset et le musicien André Ceccarelli à l'honneur. Ils recevront lundi 13 mars à 18 heures des mains de Philippe Pradal, maire, les grands prix de la ville de Nice qui leur ont été décernés par le Comité Doyen Jean Lépine pour l’ensemble de leur carrière. Ce Grand Prix récompense les personnalités du monde scientifique et artistique qui, par leur carrière et leur œuvre, ont permis de faire rayonner la ville de Nice sur le plan international. Seront ainsi distingués :

Pour l’année 2014 : Christian Sardet , biologiste marin, chercheur émérite au CNRS depuis 2011 au sein du laboratoire de Biologie du Développement, membre de l’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer ;

, biologiste marin, chercheur émérite au CNRS depuis 2011 au sein du laboratoire de Biologie du Développement, membre de l’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer ; Pour l’année 2015 : Clément Rosset, philosophe. Il a développé notamment une théorie philosophique sur "l’approbation du réel". Spécialiste de Schopenhauer, il est l’auteur de plus de 37 ouvrages et 60 articles sur le philosophe ;

philosophe. Il a développé notamment une théorie philosophique sur "l’approbation du réel". Spécialiste de Schopenhauer, il est l’auteur de plus de 37 ouvrages et 60 articles sur le philosophe ; Pour l’année 2016 : André Ceccarelli, né à Nice, le musicien fut membre du groupe de rock français "Les Chats Sauvages", à ses débuts professionnels en 1962. Le batteur de jazz a notamment été le parrain du Nice Jazz Festival en 2013.